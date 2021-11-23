Всероссийская федерация плавания выясняет обстоятельства задержания тренера Ильина

Фото: instagram.com/vita_simonova

Всероссийская федерация плавания выясняет обстоятельства задержания тренера Александра Ильина в Санкт-Петербурге, позднее организация выпустит официальное заявление по данному инциденту, заявил глава федерации Владимир Сальников. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео с задержанием Ильина в петербургском аэропорту Пулково 23 ноября в Instagram опубликовала пловчиха Виталина Симонова. По ее словам, причиной задержания тренера стал его отказ надеть маску.

"Собираем информацию по этому печальному инциденту. Когда завершим сбор всей информации, сделаем соответствующее заявление", – сказал Сальников.

Ранее сборную России по вольной борьбе задержали в аэропорту столицы Амстердама. Команду сняли с рейса и проводили в полицейский участок, поскольку спортсмены сняли в самолете медицинские маски.