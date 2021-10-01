Сборную России по вольной борьбе задержали в Амстердаме

Сборная России по вольной борьбе должна была лететь из Амстердама в Осло, но в аэропорту столицы Нидерландов всю команду сняли с рейса и проводили в полицейский участок.

Официальным поводом стало то, что спортсмены якобы сняли в самолете медицинские маски.

Однако главный тренер сборной назвал происходящее беспределом и предположил, что "атака" на сборную произошла из-за заказа оппонентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.