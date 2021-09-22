Талисман ЧМ-2022 по волейболу получил имя Тигроша

Фото: instagram.com/russia2022

Тигр Тигроша стал талисманом чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета турнира.

Среди других вариантов были робот и медведь.

Чемпионат мира состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нем примут участие десять российских городов:



Москва;

Санкт-Петербург;

Калининград;

Ярославль;

Казань;

Уфа;

Екатеринбург;

Красноярск;

Новосибирск;

Кемерово.