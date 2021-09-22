Дзюба временно отказался от выступлений за сборную России

Артем Дзюба не сыграет за сборную России. Форвард "Зенита" отказался от приглашения Валерия Карпина принять участие в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира.

По мнению многих комментаторов, фактически это может означать завершение карьеры игрока в главной команде страны. Сам Дзюба сказал, что просто не готов к матчам на высоком уровне, но футбольные эксперты уверены, что все дело в старом конфликте Артема с Карпиным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.