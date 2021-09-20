Дубль Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Рубин"

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Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 24-й минуте матча счет открыл форвард петербуржцев Артем Дзюба. Затем Клаудиньо удвоил счет. Третий мяч в ворота соперников снова загнал Дзюба под конец первой половины матча. "Рубину" достался гол, который защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.

Таким образом, "Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав двадцать очков. "Рубин" идет на пятом месте с четырнадцатью баллами.

В следующем туре питерский клуб встретится с самарскими "Крыльями Советов", а казанцы – с московским "Динамо".

Ранее стало известно, что Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин объяснил включение футболиста тем, что тот показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".

