Дубль Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Рубин"

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
На 24-й минуте матча счет открыл форвард петербуржцев Артем Дзюба. Затем Клаудиньо удвоил счет. Третий мяч в ворота соперников снова загнал Дзюба под конец первой половины матча. "Рубину" достался гол, который защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.
Таким образом, "Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав двадцать очков. "Рубин" идет на пятом месте с четырнадцатью баллами.
В следующем туре питерский клуб встретится с самарскими "Крыльями Советов", а казанцы – с московским "Динамо".
Ранее стало известно, что Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин объяснил включение футболиста тем, что тот показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: