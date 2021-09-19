Карпин назвал лучшего российского нападающего

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого из отечественных игроков считает лучшим нападающим. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Смолов. Он может придумать что-то от себя – то, чего никто не ожидает", – заявил наставник национальной команды.

Уникальность Федора Смолова Карпин объяснил тем, что обычно команды-соперники подстраивают тактику друг под друга. В подобной ситуации креатив нападающего "Локомотива" может иметь решающее значение.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Смолов принял участие в семи матчах "Локомотива" и забил шесть голов. После вызова в сборную он отметился голом и двумя голевыми передачами в двух матчах национальной команды.