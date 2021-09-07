Смолов будет капитаном сборной России в матче с командой Мальты отборочного турнира ЧМ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Нападающий Федор Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российской сборной.

Встреча команд состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени. В предыдущих матчах со сборными Хорватии и Кипра капитанами российской команды были Георгий Джикия и Дмитрий Баринов соответственно.

Также стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мальтой, который выглядит следующим образом: Гилерме Маринато (голкипер), Алексей Ионов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Федор Смолов (капитан).

Кроме того, за национальную команду проведет дебютный матч 27-летний защитник Максим Осипенко.

О том, что Смолов вошел в стартовый состав сборной России, стало известно 4 сентября. Позже главный тренер российской сборной Валерий Карпин подтвердил, что Смолов может стать капитаном команды в игре с мальтийцами.