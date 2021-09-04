Смолов вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с командой Кипра

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Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Смолов с шестью мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром чемпионата России. В первой игре под руководством главного тренера сборной Валерия Карпина, которая прошла 1 сентября против хорватов и завершилась вничью, форвард остался в запасе.

Отмечается, что в стартовый состав также вошли Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук и Черышев. Известно, что во встрече не примут участие Фернандес и Ионов.

До этого момента сборные России и Кипра встречались четыре раза. В турнирной таблице в отборе на ЧМ российская команда – на втором месте, у нее 7 очков. У сборной Кипра на три очка меньше.

Матч состоится в субботу, 4 сентября, в Никосии, в 19:00 по московскому времени.