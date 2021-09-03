Сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора на ЧМ по футболу

Фото: twitter.com/teamrussia

Сборная России по футболу прилетела на Кипр, где 4 сентября состоится матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

"Мы на Кипре", – говорится в сообщении.

Команды России и Кипра встретятся на стадионе гимнастической ассоциации "Панкиприя" в Никосии. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

1 сентября россияне сыграли вничью с хорватами в матче отборочного раунда чемпионата. Встреча завершилась со счетом 0:0.