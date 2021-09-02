Голкипер Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.
Накануне в матче против Хорватии место в воротах российской сборной занял Гилерме.
"На первом этапе подготовительного сбора для выбора первого номера на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться", – сказал тренер вратарей Виталий Кафанов.
Он уточнил, что остальные вратари останутся до конца этого сбора.
Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники".
После четырех туров отборочного раунда ЧМ российские футболисты находятся на второй строчке группы Н, у них в запасе шесть очков. Следующий матч Россия проведет против Кипра. Игра состоится 4 сентября.
Сборная России по футболу провела тренировку перед матчем с Хорватией
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