На первой открытой тренировке с Валерием Карпиным не было 5 футболистов. Четверо еще не приехали на базу. А еще один тренируется по индивидуальной программе.

Впереди у российской сборной матчи отборочного турнира Чемпионата мира. 1 сентября нашим футболистам играть с хорватами. Валерий Карпин стал главным тренером в конце июля. Он должен был параллельно тренировать и Ростов, но ушел оттуда, чтобы сконцентрироваться на национальной команде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

