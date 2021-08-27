Определился состав групп Лиги Европы по футболу

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images
Российский ФК "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио" на групповом этапе Лиги Европы. Московский "Спартак" сыграет с итальянским "Наполи" и английским "Лестером". Об этом сообщает УЕФА.
В пятницу в Стамбуле прошла жеребьевка, по результатам которой стало известно, что в группу С попали итальянский "Наполи", английский "Лестер", российский "Спартак" и польская "Легия". А итальянский "Лацио", российский "Локомотив", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай" сыграют в квартет Е.
Сообщается, что матчи группового этапа лиги пройдут с 16 сентября по 9 декабря. Встречи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места в своих группах, проведут стыковые матчи против игроков, занявших третьи места.
Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2021 года в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Ранее стало известно, что РФС допускает возможность переноса матча сборной России против команды Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре из Казани в Москву. Перенос матча рассматривают в связи с состоянием газона в "Казань Арене", которое вызывает опасения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: