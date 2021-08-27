Определился состав групп Лиги Европы по футболу

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Российский ФК "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио" на групповом этапе Лиги Европы. Московский "Спартак" сыграет с итальянским "Наполи" и английским "Лестером". Об этом сообщает УЕФА.

В пятницу в Стамбуле прошла жеребьевка, по результатам которой стало известно, что в группу С попали итальянский "Наполи", английский "Лестер", российский "Спартак" и польская "Легия". А итальянский "Лацио", российский "Локомотив", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай" сыграют в квартет Е.

Сообщается, что матчи группового этапа лиги пройдут с 16 сентября по 9 декабря. Встречи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места в своих группах, проведут стыковые матчи против игроков, занявших третьи места.

Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2021 года в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Ранее стало известно, что РФС допускает возможность переноса матча сборной России против команды Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре из Казани в Москву. Перенос матча рассматривают в связи с состоянием газона в "Казань Арене", которое вызывает опасения.