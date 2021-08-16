Как столичный "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом"

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" сыграли вничью в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как подопечные Марко Николича в очередной раз не сумели одолеть команду Сергея Семака.



"Локомотив" за последние несколько месяцев максимально испортил себе статистику в противостоянии с "Зенитом". В мае, когда железнодорожники всерьез рассматривались как претенденты на титул и могли хотя бы помешать сине-бело-голубым выиграть чемпионат при своих трибунах, они умудрились потерпеть поражение со счетом 1:6. И именно после этого матча Санкт-Петербург окрасился в золотые цвета, а Дзюба зачем-то облачился в костюм Дэдпула.

У "Локомотива" был шанс взять реванш в Суперкубке России в июле, но и тут москвичей ждала неудача – 0:3 и очередной проигранный финал Суперкубка. Спустя месяц "Локо" и "Зениту" вновь выпало встретиться уже в РПЛ – в новом сезоне, с чистого листа. Но проблемы, как выяснилось, остались те же.



"Локомотив" с первых минут предпочел играть вторым номером, рассчитывая на точечные контратаки и ошибки "Зенита". Иногда это практически получалось.



Например, на 15-й минуте Федор Смолов убежал вперед и с правого фланга забил потрясающий по красоте гол почти с нулевого угла. Однако, к сожалению для "Локо" и его болельщиков, боковой рефери сигнализировал об офсайде.

На 21-й минуте отличный момент был у Зе Луиша – нападающий оказался прямо по центру перед линией штрафной, но пробил точно во вратаря Михаила Кержакова. Впрочем, были шансы и у "Зенита": на 26-й минуте великолепно пробил Сердар Азмун, но голкипер Гилерме в красивом прыжке парировал этот удар.



А в начале второго тайма "Локомотив" неожиданно оказался в большинстве: на 50-й минуте Далер Кузяев сфолил на Рифате Жемалетдинове и получил вторую желтую карточку. Здесь железнодорожникам впору было бы перестроиться и попробовать продавить оборону "Зенита" в позиционных атаках. Но почему-то после удаления петербуржцы получили только больше свободы и стали играть еще более остро.

Уже на 51-й минуте подопечные Сергея Семака едва не открыли счет, когда Малком выдал шикарный пас на Азмуна, но иранец из убойной позиции в штрафной пробил рядом со штангой. А на 69-й минуте отлично с близкого расстояния выстрелил Александр Ерохин – на этот раз спас команду голкипер "Локо".



В конце концов "Зенит" наиграл на один гол, хоть и с пенальти. На 82-й минуте Азмун убежал от защитников "Локо", вырвался один на один и вынудил Гилерме на нем сфолить. Главный арбитр встречи Сергей Карасев без колебаний указал на точку, а стандарт точно исполнил Алексей Сутормин.



Но спустя несколько минут, по иронии судьбы, одиннадцатиметровый был назначен и в другую сторону: Ерохин срубил Жемалетдинова прямо на линии штрафной. Карасев после обсуждения момента с ассистентами пересмотрел эпизод, после чего поставил пенальти, который успешно реализовал Федор Смолов.



Таким образом, "Локомотив" под руководством Марко Николича вновь не смог одержать победу над "Зенитом", довольствуясь лишь ничьей. Причем в этом матче у железнодорожников были все шансы для успеха. Но сначала красно-зеленые не воспользовались численным преимуществом, а затем едва не уступили, играя целый тайм в большинстве.

Тем не менее с точки зрения турнирных раскладов у "Локомотива" пока все в порядке – москвичи набрали восемь очков в четырех встречах (две победы и две ничьи) и располагаются на четвертой строчке, отставая от "Зенита" и "Рубина" всего на два очка. Судить о "Локо" в долгосрочной перспективе пока рано: железнодорожники находятся в процессе перестройки, которую затеял Ральф Рангник вместе с руководством клуба. Посмотрим на то, что из этого получится, уже по итогам первого круга.