Как лондонский "Челси" второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА

Английский "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА в серии пенальти обыграл испанский "Вильярреал". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как лондонцы прервали несчастливую для страны серию и почему российские арбитры стали одними из героев встречи.



Всю неделю футбольный мир гудел, обсуждая переход Лионеля Месси в ПСЖ. Остальные спортивные события отошли на второй план. И даже проигрыш "Спартака" "Бенфике" в Лиге чемпионов для российских болельщиков прошел почти незамеченным – все-таки вылетают из еврокубков красно-белые регулярно, а вот такие события, как переезд Месси, случаются раз в одно-два десятилетия.

К счастью УЕФА, разговоры о трансфере аргентинца начали стихать сразу после его пресс-конференции в среду. Иначе поклонники футбола легко пропустили бы и Суперкубок, где предстояло встретиться "Челси" и "Вильярреалу".

Накануне этого матча журналисты в очередной раз обратили внимание на интересную закономерность: испанские клубы на протяжении 20 лет ни разу не проигрывали в финалах еврокубков. Более того, представители этой страны 10 раз встречались с англичанами и неизменно их побеждали. Последним таким поединком стал майский финал Лиги Европы, где "Вильярреал" по пенальти одолел "Манчестер Юнайтед". Однако "Челси" намеревался испортить эту статистику.



Еще одним занимательным фактом стало назначение на игру Суперкубка УЕФА российской бригады арбитров: Сергея Карасева и его помощников Игоря Демешко и Максима Гаврилина.



Ход матча за трофей во многом напоминал финал Лиги Европы, только на этот раз первыми забили англичане, а отыгрываться пришлось уже "Вильярреалу". "Челси" открыл счет на 27-й минуте – Кай Хаверц с левого фланга прострелил в штрафную, Тимо Вернер красиво пропустил мяч, а Хаким Зиеш без каких-либо проблем нанес удар мимо Серхио Асенхо.



В самой концовке первого тайма "Вильярреал" имел железобетонный момент, когда Альберто Морено с нескольких метров от ворот пробил после углового, но мяч попал в перекладину, ударился о газон и вылетел в поле. В начале второго тайма "Челси" снова спас каркас ворот: на этот раз уже Жерар Морено после неудачного ввода мяча в игру ворвался в штрафную, катнул снаряд мимо Эдуара Менди, но вратарь лондонцев дотянулся кончиками пальцев и перевел мяч в штангу.

Ближе к концу основного времени "Вильярреал" все же добился своего: на 73-й минуте "Челси" ошибся при выходе из обороны, испанцы тут же организовали прекрасную комбинацию, которую ударом в дальний угол завершил Жерар Морено. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, и игра перешла в серию пенальти.

Перед началом одиннадцатиметровых ударов главный тренер "Челси" Томас Тухель неожиданно решил заменить вратаря: вместо Эдуара Менди вышел Кепа Аррисабалага. Сложно сказать, была ли задумка немецкого специалиста в том, что испанский голкипер лучше знает, куда бьют его соотечественники, или тренер просто хотел выпустить свежего и более сконцентрированного футболиста. Так или иначе это сработало – Кепа отразил два удара и принес "Челси" победу.



Томас Тухель поднял "Челси" на качественно другой уровень и продолжает поддерживать его, завоевывая все новые трофеи. В прошлом сезоне немец вывел "аристократов" из крутого пике в Английской Премьер-лиге, после чего выиграл Лигу чемпионов, а теперь и Суперкубок УЕФА.



Таким образом, лондонцы смогли прервать "проклятие" английских клубов и завоевать этот трофей во второй раз в своей истории. В последний раз они побеждали в турнире в 1998 году.

А вот для главного тренера "Вильярреала" Унаи Эмери, наоборот, неудачная серия приняла отчетливые очертания. Испанский специалист хоть и выиграл Лигу Европы рекордные четыре раза, но проиграл третий финал Суперкубка в качестве тренера. Предыдущие два поражения пришлись на "Севилью" (в 2014 и 2015 годах).



Что касается Сергея Карасева и его ассистентов, то они великолепно отработали эту встречу. Российские рефери практически не допускали помарок, грамотно разобрались в ситуации с желтой карточкой Антонио Рюдигеру и падением в штрафной Сесара Аспиликуэты. Вообще после успеха на прошедшем недавно чемпионате Европы по футболу Карасев однозначно вошел в список самых высококлассных европейских арбитров. На Евро он отработал в качестве главного рефери матчей Италия – Швейцария, Германия – Венгрия и Нидерланды – Чехия. И приглашение судить матч за Суперкубок УЕФА, а затем и работа Карасева с помощниками в этой игре показали, что все это было не случайно.

Вполне возможно, что такими темпами через пару лет мы увидим его в полуфинале или даже финале Лиги чемпионов. И российские болельщики будут болеть в ЛЧ не за наших футболистов, а за наших арбитров.