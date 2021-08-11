Лионель Месси провел первую пресс-конференцию в составе ПСЖ

Бывший игрок "Барселоны" Лионель Месси, который провел в составе каталонцев больше 20 лет, официально подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Сегодня он провел первую пресс-конференцию в составе парижан, ответив на вопросы журналистов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как этот переход уже поменял весь футбольный мир.



Фото: AP Photo/Francois Mori

Каким бы чудом или бредом ни казался переход Месси в ПСЖ еще пару месяцев назад (пару лет назад – тем более), но он все-таки состоялся. 8 августа Лео провел свою прощальную пресс-конференцию в "Барселоне", где в слезах говорил о том, как он хочет остаться. Эти слова были абсолютно искренними: аргентинец и правда был готов пойти на любые уступки ради родного клуба. Но при всем своем желании ничего не мог сделать.



Лионель Месси футболист Мы договорились с клубом обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в "Барселоне". Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Сложилось сразу несколько факторов. Первый – испанское законодательство. По местному Трудовому кодексу работодатель не может предлагать сотруднику новый контракт, если размер заработной платы в нем будет составлять менее 50% от суммы старого договора.

Второй момент – потолок зарплат в Ла Лиге, введенный несколько лет назад. На фоне пандемии доходы испанских клубов стали падать, поэтому "Барселоне" пришлось укладываться в существенно меньшие суммы. Например, зарплатный фонд был урезан до 383 миллионов евро. При этом еще два сезона назад каталонцы тратили на выплаты футболистам почти в два раза больше – 671 миллион евро. Из них примерно одну седьмую составлял заработок Месси.



AP Photo/Joan Monfort

Конечно, испанская лига могла пойти на уступки. Но не стала этого делать из принципа. Еще в середине июля, в период переговоров аргентинца и "Барселоны" о новом контракте, президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "не закроет глаза на сделку с Месси", а за неделю до ухода Лео из клуба сказал, что не собирается менять правила ради того, чтобы капитан "Барселоны" остался в команде.

Возможно, в сегодняшних условиях это действительно было единственно верным решением. Ведь, пойдя на уступки, Тебас создал бы неприятный прецедент, вызвав к тому же потоки гнева других испанских клубов и их фанатов. Но в конечном счете в истории футбола уход Месси из "Барселоны" останется одним из самых драматичных и нелепых сюжетов.

Впрочем, насколько печально вся эта ситуация сложилась для испанского клуба, настолько же удачно она обернулась для "Пари Сен-Жермен".



В прошлом году парижане уже пытались подписать Месси и даже были готовы заплатить за него 700 миллионов евро отступных. Год спустя Лео достался им бесплатно. Аргентинец подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.



По утверждениям СМИ, в парижском клубе Лео будет получать около 35–40 миллионов евро в год. Это сильно меньше, чем в "Барселоне", но прямо сейчас парижане – одни из немногих, кто вообще в состоянии платить такие деньги и при этом умещаться в финансовый фейр-плей. Так что для Месси в этом плане ПСЖ – максимально подходящий вариант.

Но речь здесь не только про деньги. В парижском клубе играют его товарищи по сборной Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. А одним из главных посредников в переезде Месси именно во Францию был Неймар, с которым Лионель дружит со времен "Барселоны".



Фото: AP Photo/Francois Mori

Баллов парижскому варианту добавляет и то, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино – аргентинец. И он во всех смыслах сможет найти общий язык с экс-капитаном каталонского клуба. Конечно, у многих вызывает вопросы, как Почеттино встроит Месси в команду, где уже есть Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, те же Ди Мария, Паредес, Неймар, Марко Верратти и Юлиан Дракслер.

Но это и не так важно. Какая бы тактическая схема ни была, Месси однозначно сделает ПСЖ лучше. И вместе с ним клуб откроет для себя новую страницу в истории. Перед уходом из "Барселоны" Лео жалел о том, что не смог выиграть с сине-гранатовыми еще одну Лигу чемпионов. В позапрошлом сезоне "Пари Сен-Жермен" проиграл в финале "Баварии", а в прошлом остановился в шаге от решающего поединка. Возможно, именно с Месси французская команда сможет взять заветный трофей. А аргентинец снова поднимет над головой "ушастый" кубок.