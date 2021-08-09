Как ЦСКА проиграл в матче с "Динамо" второе дерби подряд

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в домашнем матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о подробностях дерби и рассуждает о перспективах обеих команд в новом сезоне.



Нынешний чемпионат стартовал намного веселее, чем многие того ожидали. "Ростов" после Валерия Карпина неожиданно возглавил Юрий Семин, "Нижний Новгород" обыграл на старте "Сочи" и "Спартак", а красно-белые в трех стартовых матчах одержали всего одну победу – над "Крыльями Советов". В антигероях оказался и московский ЦСКА.

В первом туре армейцы крайне неуверенно обыграли на своем поле "Уфу", а во втором и вовсе уступили "Локомотиву", ведя в счете по ходу матча. В третьем поединке команде Алексея Березуцкого предстояло встретиться с "Динамо", которое попало в список "везунчиков": две победы (над "Ростовом" и все той же "Уфой") и отличный настрой перед братским дерби.

Впрочем, воскресная встреча началась под диктовку ЦСКА. С первых минут армейцы активно прессинговали оборону "Динамо" и слишком часто доводили атаки до опасных ударов. Довольно быстро это принесло свои результаты. Уже на восьмой минуте Чидера Эджуке убежал в контратаку, залетел в штрафную и, накрутив Сергея Паршивлюка, прошил великолепным ударом ворота Антона Шунина.

Но доминирование ЦСКА закончилось уже в середине первого тайма, инициатива перешла к хозяевам поля. "Динамо" наносило хорошие, но неточные удары. А перед самым перерывом Клинтон Н'жи мог сравнять счет, пробив головой с ходу после навеса Арсена Захаряна, – мяч отбил Игорь Акинфеев.



Во втором тайме "Динамо" постепенно начало брать свое, причем этому поспособствовали сами армейцы. На 55-й минуте Захарян ворвался в штрафную, обыграл Ивана Облякова и собирался отдавать пас в центр, когда у самой лицевой линии его срубил Эмиль Бохинен. Казалось, что момент доигран, но рефери на VAR проверили эпизод и главный арбитр Владислав Безбородов указал на "точку". Одиннадцатиметровый четко реализовал Даниил Фомин. А на 73-й минуте полузащитник "Динамо" оформил дубль.

Началась атака с того, что Эджуке дал принять мяч Денису Макарову. 23-летний футболист, который вышел в составе бело-голубых впервые (трансфер из "Рубина" состоялся за три дня до игры с ЦСКА), тут же проявил себя, мощно пробив низом по воротам Акинфеева. Голкипер красно-синих отразил удар, но не удержал снаряд. А на добивании уже тут как тут был вездесущий Фомин.



"Динамо" в итоге добилось третьей победы в трех матчах и идет в тройке лидеров вместе с "Зенитом" и "Рубином". А ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого потерпело второе поражение кряду – и снова в дерби. Пока что бело-голубые выглядят если претендентом не на титул, то на медали по итогам этого чемпионата однозначно. Сейчас в феноменальной форме находится Арсен Захарян, который не только прекрасно видит поле, но и способен отдать точный пас, вывести нападающего один на один с голкипером, как это было в том же матче против ЦСКА с Клинтоном Н'Жи и в концовке с Вячеславом Грулевым.

Нельзя не отметить Фомина, который способен брать игру на себя и реализовывать моменты. А с появлением Дениса Макарова атака "Динамо" становится настоящим кошмаром для будущих соперников бело-голубых.



Конечно, большой вопрос, насколько главный тренер динамовцев Сандро Шварц сможет поддерживать подобный уровень на большой дистанции и как "Динамо" проявит себя в матчах с другими фаворитами, в особенности с "Зенитом" и "Рубином". Но это скорее приятные моменты для наблюдения. В нынешней ситуации больше опасений вызывает ЦСКА. Армейцы продолжают дрейфовать, а Березуцкий так и не решил проблемы клуба. Хотя в текущих условиях их, кажется, не решил бы даже Жозе Моуриньо. Команде по-прежнему не хватает топовых футболистов, которые могли бы делать игру. Чидера Эджуке хорош, но ему часто не хватает точного удара. Никола Влашич одной ногой в другом клубе и играет уже не с тем рвением, как раньше. А Антон Заболотный, при всех его игровых качествах, вряд ли подойдет на роль двигателя ЦСКА.

Возможно, к середине сезона ситуация в стане армейцев изменится, но пока что верится в это с трудом. Больше похоже на то, что ЦСКА по итогу чемпионата покажет те же результаты, что и в прошлых сезонах (если не хуже). А это значит, что медленно, но верно московский клуб превратился в крепкий середняк РПЛ, который в ближайшие сезоны будет рассчитывать в лучшем случае на попадание в Лигу конференций. Если только, конечно, руководство клуба внезапно не придумает, как исправить сложившуюся ситуацию.

