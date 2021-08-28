Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве российская команда в серии пенальти одержала победу над сборной Швейцарии. Турнир состоялся на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время закончилось со счетом 5:5. В дополнительное время командам не удалось забить, но в серии пенальти россияне были точнее – 5:4.

Далее россиянам предстоит встретиться с победителем матча между сборными Японии и Сенегала в финале домашнего мирового первенства. За третье место швейцарцы будут бороться с проигравшим из этой пары.

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях с лондонским "Челси". Игра первого тура пройдет 14 сентября.