"Бавария" победила "Бремер" со счетом 12:0 в матче Кубка Германии по футболу

Фото: EPA/TASS/FOCKE STRANGMANN

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" одержал крупную победу над командой "Бремер" в матче Кубка Германии по футболу.

Игра прошла на стадии 1/32 финала в Бремене. Матч завершился со счетом 12:0 в пользу "Баварии".

В составе мюнхенского коллектива голы забили Максим Шупо-Мотинг (8, 28, 35, 82-я минуты), Джамал Мусиала (16, 48), Малик Тильман (47), Лерой Сане (65), Микаэль Кюизанс (80), Буна Сарр (86) и Корантен Толиссо (88). Кроме того, автоголом отметился игрок "Бремера" Ян-Лука Варм (27).

Кроме того, на 77-й минуте с поля был удален футболист "Бремера" Уго Нобиле.

Жеребьевка второго круга Кубка Германии состоится 5 сентября.

Ранее донецкий "Шахтер" сыграл вничью ответный матч против французского "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Харькове. Игра завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, донецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.