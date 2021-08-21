"Крылья Советов" одержали первую победу после возвращения в РПЛ

Фото: vk.com/fckssamara
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл сочи в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила на сталионе "Солидарность Арена" в Самаре, завершилась со счетом 1:0.
На 34-й минуте Иван Сергеев, который пробил головой в ворота сочинцев. Мяч ему навесил Роман Ежов.
В настоящее время "Крылья Советов", набрав 4 очка, располагаются на 14-м месте турнирной таблицы. "Сочи" между тем в четырех матчах набрал девять очков и занимает четвертое место. Лидером является "Динамо" с 12 очками.
Ранее стало известно, что менеджер сборной России по футболу Евгений Савин покинул свой пост. В национальной команде он работал с 2007 года, а теперь намерен сосредоточиться на работе в Российской премьер-лиге.
В РПЛ Савин занимает должность директора по проведению соревнований, которую ранее он совмещал с деятельностью в сборной России.
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