Канте, Жоржиньо и де Брейне претендуют на звание игрока года по версии UEFA

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Полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте, национальной команды Италии Жоржиньо (оба – "Челси") и сборной Бельгии Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") претендуют на звание игрока года по версии UEFA по итогам сезона-2020/21. Об этом сообщили в пресс-службе UEFA.

Отмечается, что Канте и Жоржиньо в "Челси" в финале Лиги чемпионов выиграли у "Манчестер Сити" с Де Брейне со счетом 1:0. Жоржиньо со сборной Италии также стал чемпионом Европы.

Кроме того, стала известна тройка претендентов на награду лучшему тренеру года по версии UEFA. Среди них – Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель ("Челси").

На звание игрока года претендовали и женщины. В список претенденток вошли Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс и Лике Мартенс, представляющие "Барселону". На награду тренеру года в женском футболе номинированы Луис Кортес ("Барселона"), Петер Герхардссон (сборная Швеции) и Эмма Хейз ("Челси").

Сообщается, что получивших награды объявят 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее английский "Челси" в матче за Суперкубок UEFA в серии пенальти обыграл испанский "Вильярреал". Ближе к концу основного времени "Вильярреал" все же добился своего: на 73-й минуте "Челси" ошибся при выходе из обороны, испанцы тут же организовали прекрасную комбинацию, которую ударом в дальний угол завершил Жерар Морено. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, и игра перешла в серию пенальти.