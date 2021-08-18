Менеджер сборной России Евгений Савин покидает свой пост – СМИ

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Менеджер сборной России Евгений Савин покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание "Чемпионат.com".

В национальной команде Савин работал с 2007 года. Теперь он намерен сосредоточиться на работе в Российской Премьер-лиге. В РПЛ Савин занимает должность директора по проведению соревнований, которую ранее он совмещал с деятельностью в сборной России, передает "Спорт-Экспресс".

Кроме того, медицинский штаб национальной сборной покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. В ряде российских СМИ отмечается, что уход Безуглова связан с рабочими разногласиями с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

Накануне Российский футбольный союз объявил предварительный список игроков, которые примут участие в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира в Катаре. В состав сборной России не вошел многолетний капитан национальной команды Артем Дзюба.

Кадровые перестановки прокомментировал спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов.