Месси рассказал, как узнал об уходе из "Барселоны"

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, как узнал о том, что не сможет продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает "Газета.ру".

По его словам, отец вернулся домой и рассказал об итогах переговоров.

"Тогда я почувствовал себя очень подавленным. Потом нужно было подготовиться, чтобы все рассказать жене. Мы заплакали. Потом надо было рассказать все детям. Конечно, мы старались подбодрить друг друга", – рассказал Месси.

Он добавил, что еще в декабре говорил сыну Тьяго, что жить они будут в Барселоне, поэтому надо было подготовить ребенка.

"Иногда мы слишком много думаем о разных проблемах, однако дети очень быстро ассимилируются. Они воспринимают вещи совсем по-другому. Хотя Тьяго мог бы держать все внутри, но сейчас ему вроде бы все нравится. Он похож на меня. Может страдать внутри, но не показывать этого. Ему придется адаптироваться, и это хороший опыт для него", – добавил футболист.

Он выразил уверенность, что семья будет счастлива.

10 августа 34-летний нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. По данным СМИ, его зарплата составит около 35 миллионов евро в год.

Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Легенда клуба и всего мирового футбола не договорился об условиях нового контракта.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" провел в "Барсе" почти 20 лет, сыграл 778 матчей и забил 672 мяча. С сине-гранатовыми Месси десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.