Лионель Месси стал футболистом "Пари Сен-Жермен"

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Известный футболист Лионель Месси стал игроком французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается на официальной странице ФК в Twitter.

В честь перехода Месси в соцсети "Пари Сен-Жермен" появился видеоролик про новичка.



По информации зарубежных СМИ, футболист подписал с "ПСЖ" контракт сроком на два года с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит около 35 миллионов евро в год.

Ранее Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Легенда клуба и всего мирового футбола не договорился об условиях нового контракта.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" провел в "Барсе" почти 20 лет, сыграл 778 матчей и забил 672 мяча. С сине-гранатовыми Месси десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.