"Шахтер" сыграл вничью с "Монако" и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью ответный матч против французского "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Харькове. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе "Монако" два мяча забил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). У "Шахтера" на 74-й минуте отличился Марлос, а на 114-й гол в свои ворота забил игрок "Монако" Рубен Агиляр.

В первом матче "Шахтер" одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, донецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Российский полузащитник Монако Александр Головин в ответной игре провел на поле 76 минут, а на 72-й получил желтую карточку.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.

Ранее матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ниццей" прервали из-за беспорядков. В конце игры сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов.