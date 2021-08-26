"Шахтер" сыграл вничью с "Монако" и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: via www.imago-images.de/VItalii Kliuiev
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью ответный матч против французского "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе в Харькове. Игра завершилась со счетом 2:2.
В составе "Монако" два мяча забил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). У "Шахтера" на 74-й минуте отличился Марлос, а на 114-й гол в свои ворота забил игрок "Монако" Рубен Агиляр.
В первом матче "Шахтер" одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, донецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Российский полузащитник Монако Александр Головин в ответной игре провел на поле 76 минут, а на 72-й получил желтую карточку.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.
Ранее матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ниццей" прервали из-за беспорядков. В конце игры сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов.
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