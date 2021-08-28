"Зенит" в первом матче Лиги чемпионов сыграет в гостях с "Челси"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях с лондонским "Челси". Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

Уточняется, что игра первого тура пройдет 14 сентября.

Во втором матче группового этапа "Зенит" встретится дома со шведским "Мальме" 29 сентября, а в третьем – с итальянским "Ювентусом" 20 октября.

Второй круг начнется для команды из Санкт-Петербурга выездным матчем против "Ювентуса" 2 ноября. После этого состоится выездная игра с "Мальме" 23 ноября.

В заключительной встрече группового этапа "Зенит" дома сыграет с "Челси". Матч запланирован на 8 декабря.

Ранее "Зенит" победил московский ЦСКА в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0.