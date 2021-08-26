"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Питерский футбольный клуб "Зенит" победил московский ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в игре оформил Сердар Азмун. Нападающий отличился на 82-й минуте матча. Данный мяч стал для игрока 100-м за российские команды.
"Зенит" после шести матчей набрал 14 очков и закрепился на первом месте в чемпионате России. ЦСКА с 9 баллами оказался на шестой позиции.
Следующий матч в РПЛ "Зенит" сыграет с "Ахматом" из Грозного. В свою очередь, "ЦСКА" отправится в гости к тульскому "Арсеналу". Обе встречи пройдут после перерыва на игры сборных.
Ранее в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов. 32 лучшие команды Европы узнали своих соперников по турниру.
До этого донецкий "Шахтер" сыграл вничью ответный матч против французского "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе в Харькове. Игра завершилась со счетом 2:2. Таким образом, донецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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