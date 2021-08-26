Определился состав групп футбольной Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов, 32 лучшие команды Европы узнали своих соперников по турниру.

В группу А были распределены "Манчестер Сити" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия) и "Брюгге" (Бельгия).

Соперниками по группе В стали мадридский "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия) и "Милан" (Италия).

В группе С встретятся "Спортинг" (Португалия), дормундская "Боруссия" (Германия), "Аякс" (Нидерланды) и "Бешикташ" (Турция).

В квартет D попали "Интер" (Италия), мадридский "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина) и "Шериф" (Молдавия).

В группе Е сыграют мюнхенская "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия) и киевское "Динамо" (Украина).

Участниками группы F стали "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия) и "Янг Бойз" (Швейцария).

В группе G сыграют "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "РБ Зальцбург" (Австрия) и "Вольфсбург" (Германия).

В группу Н попали лондонский "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), санкт-петербургский "Зенит" (Россия) и "Мальме" (Швеция).

Группы, которые займут первые два места в группах, станут участниками 1/8 финала соревнований.

Ранее донецкий "Шахтер" сыграл вничью ответный матч против французского "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Харькове. Игра завершилась со счетом 2:2. Таким образом, донецкий клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.