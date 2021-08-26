На домашние матчи сборной России по футболу допустят до 3 тыс зрителей

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Сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года Россия – Хорватия и Россия – Мальта смогут посетить до 3 тысяч зрителей, обе игры пройдут в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Не секрет, что мы вели работу с профильными ведомствами, рассчитывая на увеличение разрешенного количества зрителей на трибунах. К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей", – приводит РИА Новости слова Алаева.

Он отметил, что для прохода на стадион посетителям не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Алаев также попросил болельщиков отнестись с пониманием к позднему старту начала продаж билетов на чемпионат мира по футболу. 27 августа начнутся продажи билетов на матч с Хорватией, в понедельник – на матч с Мальтой.

Встреча сборной России с командой Хорватии состоится 1 сентября на стадионе в Лужниках, а с мальтийцами – 7 сентября на стадионе Спартака. С командой Кипра Россия сыграет 4 сентября в Никосии.

На данный момент Россия с шестью очками занимает второе место в группе, уступая хорватам. Далее следуют команды Словакии (5 очков), Кипра (4), Словении (3) и Мальты (1).

Ранее Российский футбольный союз допустил возможность переноса матча сборной России против команды Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре из Казани в Москву.