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Спорт

17:27

РФС допускает возможность переноса матча Россия – Словакия из Казани в Москву

спорт

Фото: Агентство "Москва/Киселев Сергей

Российский футбольный союз (РФС) допускает возможность переноса матча сборной России против команды Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре из Казани в Москву. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Перенос матча рассматривают в связи с состоянием газона в "Казань Арене", которое вызывает опасения.

"Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", – опубликованы слова Алаева на официальном сайте РФС.

Встреча группы H между командами России и Словакии состоится 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе. По его словам, в стране есть много хороших футбольных тренеров, однако они не придерживаются определенной философии.

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