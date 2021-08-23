Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России на отбор ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе команды, которая будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира в 2022 году с Хорватией, Кипром и Мальтой. Об этом сообщает телеграм-канал сборной России.

В состав не вошли игроки: Дмитрий Чистяков (ФК "Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор") и Денис Макаров ("Динамо").

"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию", – заявил Карпин.

Также в сборную не вошел Денис Макаров. По словам главного тренера, игроку решили дать больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные.

В финальный список сборной России среди вратарей попали Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Андрей Лунев ("Байер 04") и Сергей Песьяков ("Ростов").

На позиции защитника числятся Игорь Дивеев и Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин").

Из полузащитников в окончательный список вошли Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин и Далер Кузяев ("Зенит"), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян и Даниил Фомин ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Денис Черышев ("Валенсия").

Среди нападающих в команду сборной РФ вызваны Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин ("Динамо").

Игра с Хорватией пройдет в Москве 1 сентября в 21:45. Матч с командой Кипра состоится в Никосии 4 сентября в 19:00. Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение Валерия Карпина по составу сборной России по футболу. По его мнению, Черчесов не всегда выполнял тот принцип, что если игрок не играет в своем клубе, то он не имеет права играть в составе сборной.

Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов". Комментируя это назначение, президент РФС Александр Дюков отметил, что Карпин был одним из лучших российских футболистов своего поколения, а по завершении карьеры получил богатый тренерский опыт.