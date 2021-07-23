Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин стал новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с Карпиным будет подписан 26 июля, стороны уже согласовали его условия. Комментируя это назначение, президент РФС Александр Дюков отметил, что Карпин был одним из лучших российских футболистов своего поколения, а по завершении карьеры получил богатый тренерский опыт.

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. <...> Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", – заявил Дюков.

Сам Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", – сказал Карпин.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы по футболу.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

