РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21

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Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21, а также представил символическую сборную. Об этом сообщает "Газета.ру".

Среди вратарей в этот список попали Юрий Дюпин ("Рубин"), Илья Лантратов ("Химки") и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Лучшими защитниками стали Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Деян Ловрен ("Зенит"), Самуэль Жиго ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Эрнандес Пабло ("Локомотив"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин") и Лукас Айртон ("Спартак").

Лучшими полузащитниками названы Денис Макаров ("Рубин"), Малком ("Зенит"), Вандерсон ("Краснодар"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Вильмар Бариос ("Зенит"), Вендел ("Зенит"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит"), Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Даниил Лесовой ("Динамо") и Чидера Эджуке (ЦСКА).

Среди нападающих лучшими признали Артема Дзюбу ("Зенит"), Джордже Деспотовича ("Рубин"), Александра Соболева ("Спартак"), Сердара Азмуна ("Зенит"), Джордана Ларссона ("Спартак") и Федора Смолова ("Локомотив").

В символическую сборную вошли Дюпин, Фернандес, Чорлука, Ракицкий, Сантос, Кварацхелия, Крыховяк, Нобоа, Макаров, Дзюба и Азмун.

Ранее выступление сборной России на Евро-2020 было признано неудовлетворительным по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.

