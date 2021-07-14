В Минспорте рассказали, когда назначат нового тренера сборной РФ по футболу

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Нового главного тренера национальной футбольной сборной назначат в ближайшее время, до проведения отборочных матчей чемпионата мира. Такое заявление сделал руководитель Минспорта РФ Олег Матыцин.

"В ближайшее время (выберем нового тренера для команды. – Прим. ред.), до проведения отборочных матчей чемпионата мира", – цитирует министра РИА Новости.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.

Сам специалист назвал пять лет работы со сборной незабываемыми. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

По мнению спортивного комментатора Геннадия Орлова, преемником Черчесова может стать исключительно бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. Журналист отметил выдающиеся тактические умения специалиста.