Эксперты высказались об отставке Черчесова с поста тренера сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Вместе с ним уходит и его тренерский штаб. Разбираемся, в чем причина увольнения и что будет со сборной дальше.



Отголоски Евро

В сообщении Российского футбольного союза об отставке Черчесова сказано, что после его ухода начинается работа по поиску нового главного тренера сборной. По словам президента РФС Александра Дюкова, решение о завершении работы было обоюдным.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", – заявил Дюков.

После сообщения об отставке Черчесов поблагодарил всех, кто жил игрой все это время вместе со спортсменами, а также футболистов, тренерский, административный, медицинский штабы и Российский футбольный союз.





Станислав Черчесов бывший главный тренер сборной России по футболу Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни.

Отставка Черчесова случилась на фоне неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. На групповом этапе команда под его руководством заняла последнее место в своем квартете. Со счетом 1:0 команда обыграла Финляндию, тогда как с Бельгией и Данией сборная потерпела поражения – 0:3 и 1:4 соответственно.

Технический комитет РФС признал выступление команды на турнире неудачным. После него Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за плохой результат. По словам тренера, возможно, сборной на Евро не хватило куража и эмоций, которые могли бы помочь игрокам проявить свои лучшие качества.

Ранее в СМИ уже появлялись фамилии возможных претендентов на пост главного тренера сборной России. Различные источники называли как отечественных, так и иностранных специалистов. В частности, фигурировал в прессе бывший наставник сборной Леонид Слуцкий, главный тренер "Зенита" Сергей Семак и экс-рулевой сборной Германии Йоахим Лев, с которым бундестим в 2014 году стала чемпионом мира.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего под руководством Черчесова сборная провела 57 матчей, в которых 25 раз одержала победу, 21 раз терпела поражение, а 11 раз матчи заканчивались вничью.

Уже с новым главным тренером свой первый матч сборная России должна сыграть 1 сентября. В игре отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года нашим соперником станет команда Хорватии.



Кто после Черчесова?

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с Москвой 24 отметил, что только время покажет, было ли решение отправить Черчесова в отставку верным.





Дмитрий Булыкин экс-нападающий сборной России по футболу Конечно, это решение назревало. Но есть много нюансов. Кто будет следующим тренером, как команда подготовится к отборочным матчам на чемпионат мира – все эти нюансы должны быть учтены, нужно принять правильные решения, чем и стараются заниматься в РФС.

Эксперт подчеркнул, что Черчесова необходимо поблагодарить за чемпионат мира по футболу в России. Однако результат требуется от тренера на каждом турнире, говорит Булыкин.

По словам собеседника Москвы 24, большую роль в отставке Черчесова сыграли и болельщики.

"Конечно, мнение общественности принимается во внимание. Но в конечном счете все решают специалисты, которые знают, кто будет следующим тренером, и анализируют плюсы и минусы отставки", – сказал эксперт.

По мнению Булыкина, следующим тренером лучше назначить иностранного специалиста с опытом высоких достижений на посту наставника сборной.

"За такого тренера я двумя руками за. То есть кто-то в духе Йоахима Лева", – добавил Булыкин.

Бывший генеральный директор московского "Спартака", полузащитник сборной СССР Сергей Шавло заявил Москве 24, что с отставкой Станислава Черчесова руководство РФС могло повременить. До матча отбора на чемпионат мира против Хорватии осталось не так много времени, у будущего тренера могут возникнуть проблемы с подготовкой к игре, считает эксперт.





Сергей Шавло бывший генеральный директор московского "Спартака", полузащитник сборной СССР На мой взгляд, сборной с Черчесовым нужно было доиграть до конца этого года и завершить отбор на чемпионат мира. А уже затем смотреть на результаты и принимать решение.

"С другой стороны, если на команду и тренера оказывалось такое сильное давление, то и Черчесов, и РФС могли руководствоваться тем, что нужны перемены", – говорит Шавло.

Специалист напомнил, что перед домашним чемпионатом мира по футболу в России кандидатов на "расстрельную" должность главного тренера практически не было. Именно Черчесов взял на себя эту ответственность, обращает внимание Шавло.

"Мы помним, когда говорили, что у нас нет игроков, некого брать в сборную. А он собрал, наиграл боеспособный состав и дал результат. Да, сборная не очень ярко играла против Испании, но выбила ее и достойно смотрелась против Хорватии в четвертьфинале. И все кричали: "Ура!" Но сейчас да, команда просела и где-то не показывала той игры, которую бы мы все хотели", – отметил собеседник Москвы 24.

Шавло также напомнил, что в группе со сборной России на нынешнем чемпионате Европы были сборные Бельгии и Дании, которые в рейтинге ФИФА занимают 1-е и 10-е место. При этом наша команда находится за пределами первой тридцатки, сказал он.





Сергей Шавло бывший генеральный директор московского "Спартака", полузащитник сборной СССР По рангу мы могли обыграть эти сборные, только если они будут не в порядке или мы выйдем в суперформе. Но, к сожалению, этого не случилось. Наша сборная на выезде давно не показывает результаты против топ-команд. И рассчитывать на то, что мы победим Данию в Копенгагене, было очень сложно.

Вслед за отставкой Черчесова в российском футболе необходимо проводить серьезные реформы, уверен Шавло. По его словам, один только уход тренера сборной ничего не даст. Среди основных реформ собеседник Москвы 24 назвал повышение зарплат детским тренерам и повышение их квалификации, усовершенствование системы подготовки игроков, улучшение оснащения спортивных школ в регионах и введение потолка зарплат для молодых футболистов.

