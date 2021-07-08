Эксперты высказались об отставке Черчесова с поста тренера сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Вместе с ним уходит и его тренерский штаб. Разбираемся, в чем причина увольнения и что будет со сборной дальше.
Отголоски Евро
В сообщении Российского футбольного союза об отставке Черчесова сказано, что после его ухода начинается работа по поиску нового главного тренера сборной. По словам президента РФС Александра Дюкова, решение о завершении работы было обоюдным.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", – заявил Дюков.
После сообщения об отставке Черчесов поблагодарил всех, кто жил игрой все это время вместе со спортсменами, а также футболистов, тренерский, административный, медицинский штабы и Российский футбольный союз.
Отставка Черчесова случилась на фоне неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. На групповом этапе команда под его руководством заняла последнее место в своем квартете. Со счетом 1:0 команда обыграла Финляндию, тогда как с Бельгией и Данией сборная потерпела поражения – 0:3 и 1:4 соответственно.
Технический комитет РФС признал выступление команды на турнире неудачным. После него Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за плохой результат. По словам тренера, возможно, сборной на Евро не хватило куража и эмоций, которые могли бы помочь игрокам проявить свои лучшие качества.
Ранее в СМИ уже появлялись фамилии возможных претендентов на пост главного тренера сборной России. Различные источники называли как отечественных, так и иностранных специалистов. В частности, фигурировал в прессе бывший наставник сборной Леонид Слуцкий, главный тренер "Зенита" Сергей Семак и экс-рулевой сборной Германии Йоахим Лев, с которым бундестим в 2014 году стала чемпионом мира.
Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего под руководством Черчесова сборная провела 57 матчей, в которых 25 раз одержала победу, 21 раз терпела поражение, а 11 раз матчи заканчивались вничью.
Уже с новым главным тренером свой первый матч сборная России должна сыграть 1 сентября. В игре отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года нашим соперником станет команда Хорватии.
Кто после Черчесова?
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с Москвой 24 отметил, что только время покажет, было ли решение отправить Черчесова в отставку верным.
Эксперт подчеркнул, что Черчесова необходимо поблагодарить за чемпионат мира по футболу в России. Однако результат требуется от тренера на каждом турнире, говорит Булыкин.
По словам собеседника Москвы 24, большую роль в отставке Черчесова сыграли и болельщики.
"Конечно, мнение общественности принимается во внимание. Но в конечном счете все решают специалисты, которые знают, кто будет следующим тренером, и анализируют плюсы и минусы отставки", – сказал эксперт.
По мнению Булыкина, следующим тренером лучше назначить иностранного специалиста с опытом высоких достижений на посту наставника сборной.
"За такого тренера я двумя руками за. То есть кто-то в духе Йоахима Лева", – добавил Булыкин.
Бывший генеральный директор московского "Спартака", полузащитник сборной СССР Сергей Шавло заявил Москве 24, что с отставкой Станислава Черчесова руководство РФС могло повременить. До матча отбора на чемпионат мира против Хорватии осталось не так много времени, у будущего тренера могут возникнуть проблемы с подготовкой к игре, считает эксперт.
"С другой стороны, если на команду и тренера оказывалось такое сильное давление, то и Черчесов, и РФС могли руководствоваться тем, что нужны перемены", – говорит Шавло.
Специалист напомнил, что перед домашним чемпионатом мира по футболу в России кандидатов на "расстрельную" должность главного тренера практически не было. Именно Черчесов взял на себя эту ответственность, обращает внимание Шавло.
"Мы помним, когда говорили, что у нас нет игроков, некого брать в сборную. А он собрал, наиграл боеспособный состав и дал результат. Да, сборная не очень ярко играла против Испании, но выбила ее и достойно смотрелась против Хорватии в четвертьфинале. И все кричали: "Ура!" Но сейчас да, команда просела и где-то не показывала той игры, которую бы мы все хотели", – отметил собеседник Москвы 24.
Шавло также напомнил, что в группе со сборной России на нынешнем чемпионате Европы были сборные Бельгии и Дании, которые в рейтинге ФИФА занимают 1-е и 10-е место. При этом наша команда находится за пределами первой тридцатки, сказал он.
Вслед за отставкой Черчесова в российском футболе необходимо проводить серьезные реформы, уверен Шавло. По его словам, один только уход тренера сборной ничего не даст. Среди основных реформ собеседник Москвы 24 назвал повышение зарплат детским тренерам и повышение их квалификации, усовершенствование системы подготовки игроков, улучшение оснащения спортивных школ в регионах и введение потолка зарплат для молодых футболистов.