Экс-президент "Локомотива" назвал несвоевременной отставку Черчесова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Николай Наумов критически оценил решение Российского футбольного союза уволить Станислава Черчесова с поста тренера сборной.

Как сообщает "Газета.ру", специалист сослался на несвоевременность отставки.

"Решение не поспешное, но не вовремя принятое. Мне трудно представить, кто сейчас может возглавить сборную. Любому специалисту нужно будет время, чтобы разобраться и свои идеи, которые будут отличаться от идей Черчесова, донести до футболистов", – заявил Наумов.

Экс-президент "Локомотива" подчеркнул, что новый тренер может не успеть подготовить команду к тяжелым матчам отборочного цикла в чемпионате мира против сборных Хорватии и Словакии.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу днем 8 июля. РФС объявил о поиске нового специалиста для команды.

