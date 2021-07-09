Спортивный комментатор назвал имя единственно возможного преемника Черчесова

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Моральное право стать наставником российской футбольной сборной есть лишь у бывшего главного тренера казанского "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева. Такого мнения придерживается спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Спикер напомнил, что Бердыев дважды становился чемпионом страны, а его команды сражались на равных с лучшими европейскими клубами. Однако важнее то, что бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" является великолепным тактиком.

"Тренер сборной – это именно тактик. Тренерами назначают тех, кто выигрывал чемпионат страны. Считаю, что можно попробовать Бердыева", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

8 июля стало известно об отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. РФС начнет искать Черчесову замену. Новый главный тренер займется подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Сам Черчесов заявил, что пять лет работы во главе команды навсегда останутся в его памяти. Он поблагодарил болельщиков и всех тех, кто эти годы жил футболом вместе со спортсменами.

