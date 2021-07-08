Министр спорта РФ прокомментировал уход Черчесова с поста тренера сборной

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость об уходе Станислава Черчесова с поста тренера российской сборной. По его мнению, все заинтересованы в том, чтобы у России была сильная национальная команда.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе", – приводит слова Матыцина РИА Новости.

Речь идет об анализе подготовки кадров, принципов и объемов финансирования, лимите на легионеров, работе системы детско-юношеского спорта и других направлений. Министр добавил, что необходимо создать комплекс мер по формированию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная является одним из главных звеньев.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу днем 8 июля. РФС объявил о поиске нового специалиста для команды.