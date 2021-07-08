Бывший игрок сборной России прокомментировал изменения в тренерском штабе

08 июля, 23:30
Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной России по футболу. По словам главы РФС Александра Дюкова, это было совместное решение.
СМИ уже обозначили порядка 5-ти тренеров, которые могут занять вакантный пост. По предварительной информации, речь идет не только о российских, но и о международных специалистах.
Кто теперь может стать наставником национальной команды и какие первые шаги должен сделать новый тренер? Данную тему обсудили с бывшим игроком сборной России Александром Мостовым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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