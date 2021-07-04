Зеленский прокомментировал поражение сборной Украины от Англии

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский оценил выступление сборной страны на чемпионате Европы после поражения от Англии в матче 1/4 финала турнира. Об этом он написал в своем Twitter.
"Ребята, вы доказали, что можете сражаться на равных с лучшими, что у вас стальной характер", – заявил Зеленский.
Он отметил, что сборная своим выступлением смогла вдохновить и объединить вокруг себя всю страну. Президент выразил благодарность команде за проведенный турнир.
"Дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев!" – написал Зеленский.
Накануне сборная Англии победила команду Украины в игре 1/4 финала чемпионата Европы.
Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.
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