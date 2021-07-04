Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Фото: Pool AP/Alessandra Tarantino

Сборная Англии победила команду Украины в игре 1/4 финала чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

В составе сборной Англии два мяча забил капитан команды Харри Кейн (4-я и 50-я минуты). Кроме того, голы на счету Харри Магуайра (46) и Джордана Хендерсона (63).

Таким образом, Англия вышла в полуфинал Евро-2020. В матче 1/2 финала англичане сыграют с Данией.

Ранее сборная Дании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы одержала победу над командой Чехии. Встреча в Баку закончилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. В команде проигравших гол удалось забить Патрику Шику.