Сборная Испании одержала победу над командой Хорватии на Евро-2020

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В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу победу над вице-чемпионом мира – 2018 командой Хорватии одержала сборная Испании. Сделать это удалось в дополнительное время. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 5:3.
На двадцатой минуте хорватам удалось выйти вперед после автогола испанца Педри. На это испанцы ответили забитыми мячами Пабло Сарабии, Сесара Аспиликуэты и Феррана Торреса. Усилиями Мислава Оршича и экс-полузащитника московского "Спартака" Марио Пашалича хорваты смогли отыграться. Основное время игры завершилось вничью – 3:3.
В дополнительное время у сборной Испании отличились Альваро Мората и Микель Оярсабаль.
В четвертьфинале Евро-2020 в Санкт-Петербурге сборная Испании встретится с победителем пары Франция – Швейцария.
Ранее стало известно, что сборная Португалии во главе с нападающим Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы – 2020 после поражения от Бельгии. Встреча между командами закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол встречи забил полузащитник Торган Азар в конце первого тайма.
На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап
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