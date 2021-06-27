Футболист сборной Хорватии заразился коронавирусом перед матчем 1/8 финала Евро-2020

Фото: instagram.com/ivanperisic444

Футболист сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом накануне матча 1/8 финала чемпионата Европы.

"Медицинская служба изолировала Ивана от других членов сборной и сразу же подробно проинформировала компетентную эпидемиологическую службу о ситуации", – говорится в сообщении пресс-службы Хорватского футбольного союза.

Отмечается, что все остальные члены национальной команды и сотрудники делегации получили отрицательные тесты на COVID-19.

В понедельник, 28 июня, сборная Хорватии проведет матч 1/8 чемпионата Европы по футболу с командой Испании.

Перед началом Евро-2020 коронавирус выявили у полузащитника "Зенита" Андрея Мостового, в составе национальной сборной его заменил защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев.