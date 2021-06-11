Игрок сборной РФ Мостовой сдал положительный тест на СOVID-19

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Все тесты футболистов сборной РФ, за исключением Андрея Мостового, дали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщил тренер команды Станислав Черчесов.

По его словам, полузащитник "Зенита" Мостовой пропустит чемпионат Европы в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования. В составе национальной сборной его заменит защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев.

"Евгеньев прошел весь сбор. Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты – все остальные чистые", – цитирует Черчесова РИА Новости.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.