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Спорт

14:10

Игрок сборной РФ Мостовой сдал положительный тест на СOVID-19

спорт медицина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Все тесты футболистов сборной РФ, за исключением Андрея Мостового, дали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщил тренер команды Станислав Черчесов.

По его словам, полузащитник "Зенита" Мостовой пропустит чемпионат Европы в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования. В составе национальной сборной его заменит защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев.

"Евгеньев прошел весь сбор. Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты – все остальные чистые", – цитирует Черчесова РИА Новости.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

Первый матч чемпионата Европы по футболу стартует 11 июня

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