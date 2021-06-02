ФАС получила ходатайства по покупке "Дикси" и Billa

Фото: Агентство "Москва"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства от сети магазинов "Магнит" о покупке "Дикси", а также от сети "Лента" о покупке Billa. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы службы Тимофея Нижегородцева.

По его словам, объединение торговых сетей проходит под контролем ФАС.

"По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничения конкуренции на рынке", – уточнил Нижегородцев.

Ранее сообщалось, что ретейлер "Магнит" договорился о приобретении розничной сети "Дикси". Предварительная дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года.