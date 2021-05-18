ФАС не получала ходатайство "Магнита" о покупке сети "Дикси"

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В пресс-службе федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что не получали ходатайство о приобретении ПАО "Магнит" розничной сети "Дикси". Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим на сайте "Магнита" появилась информация о том, что компания приобретает сеть "Дикси", которая состоит из 2 651 магазина. Закрытие сделки может состояться 31 августа. При этом дата может меняться, поскольку зависит от согласования с ФАС.

Цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей.

Большинство магазинов "Дикси" находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Ранее "Магнит" договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited.

