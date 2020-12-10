Россияне рассказали, каким торговым сетям доверяют

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Торговая сеть "Пятёрочка" возглавила рейтинг заметности среди ретейлеров в 2020 году, говорится в отчете исследовательского холдинга "Ромир".
По данным опроса, 95% респондентов знают эту компанию. За ней в рейтинге следуют "Магнит" и FixPrice с 94 и 91 процентом соответственно, а замыкают топ-6 рейтинга "Лента" (86 процентов), "Ашан" (79 процентов) и "Красное и Белое" (78 процентов).
По результатам расчета индекса доверия россияне также отдают предпочтение "Пятёрочке" (88 процентных пунктов). Следом в рейтинге идут "Лента" (85 процентных пунктов), FixPrice и "Магнит" (по 84 процентных пункта), "Ашан" (81 процентный пункт) и "Красное и Белое" (78 процентных пунктов). Как пояснили в "Ромире", индекс доверия отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда.
Исследование показало, что лучше других разбираются в сетях россияне 25–44 лет и респонденты с высоким доходом.
"Заслужить доверие гостей – наша ключевая цель. Мы гордимся тем, что завоевали лидерство в рейтинге доверия к брендам у россиян. Это означает, что наша работа, качество нашей продукции, меры по обеспечению безопасности в непростое с точки зрения эпидемиологической ситуации время и наши социальные проекты получили высокую оценку наших гостей. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы укреплять доверие тех, кто нас выбирает", – отметил генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов.
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