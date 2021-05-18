Ретейлер "Магнит" договорился о приобретении сети "Дикси"

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Ретейлер "Магнит" договорился о приобретении розничной сети "Дикси". Отмечается, что стоимость сделки составит 92,4 миллиарда рублей, сообщает RT.
"Магнит"... объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество – АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России", – говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того, "Магнит" договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited по текущей стоимости 92,4 миллиарда рублей. Уточняется, что документ был одобрен советом директоров ретейлера, но закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ и выполнения согласованных сторонами условий.
Известно, что предварительная дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года.
Ранее россияне рассказали, каким торговым сетям доверяют. Отмечается, что "Магнит" занял второе место – за него проголосовали 94% респондентов.
Торговая сеть "Пятёрочка" возглавила рейтинг заметности среди ретейлеров в 2020 году.
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