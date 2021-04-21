Назван самый любимый бренд у россиян во время пандемии

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"
Торговая сеть "Пятёрочка" снова заняла первое место в рейтинге самых любимых брендов покупателей во время пандемии. Об этом говорят результаты исследования BCG и "Ромира" "С оптимизмом в будущее". В тройку лидеров также вошли Оzon и YouTube.
В рамках исследования специалисты проанализировали отношение 1 500 потребителей к ситуации, которая сложилась на фоне пандемии COVID-19, и изучили изменение потребительского поведения.
С самого начала пандемии в магазинах были размещены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесплатные маски для покупателей и антисептики.
В компании высказали мнение, что немаловажную роль в популярности сыграли шаговая доступность большинства магазинов, услуга экспресс-доставки и низкие цены.
"Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему "Экспресс-скан", которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом", – рассказал генеральный директор "Пятёрочки" Сергей Гончаров.
Ранее россияне рассказали, каким торговым сетям доверяют. Первое место в рейтинге также заняла "Пятёрочка". По данным опроса, 95% респондентов знают эту компанию.
За ней в рейтинге следуют "Магнит" и FixPrice с 94 и 91% соответственно, а замыкают топ-6 рейтинга "Лента" (86%), "Ашан" (79%) и "Красное и Белое" (78%).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: