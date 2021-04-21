Назван самый любимый бренд у россиян во время пандемии

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"

Торговая сеть "Пятёрочка" снова заняла первое место в рейтинге самых любимых брендов покупателей во время пандемии. Об этом говорят результаты исследования BCG и "Ромира" "С оптимизмом в будущее". В тройку лидеров также вошли Оzon и YouTube.

В рамках исследования специалисты проанализировали отношение 1 500 потребителей к ситуации, которая сложилась на фоне пандемии COVID-19, и изучили изменение потребительского поведения.

С самого начала пандемии в магазинах были размещены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесплатные маски для покупателей и антисептики.

В компании высказали мнение, что немаловажную роль в популярности сыграли шаговая доступность большинства магазинов, услуга экспресс-доставки и низкие цены.

"Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему "Экспресс-скан", которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом", – рассказал генеральный директор "Пятёрочки" Сергей Гончаров.

Ранее россияне рассказали, каким торговым сетям доверяют. Первое место в рейтинге также заняла "Пятёрочка". По данным опроса, 95% респондентов знают эту компанию.

За ней в рейтинге следуют "Магнит" и FixPrice с 94 и 91% соответственно, а замыкают топ-6 рейтинга "Лента" (86%), "Ашан" (79%) и "Красное и Белое" (78%).