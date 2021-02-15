Маркетологи рассказали, как в магазинах стимулируют совершать покупки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В связи с пандемией и экономическим кризисом покупательская способность в РФ существенно сократилась, сказали эксперты Высшей школы экономики. Для того чтобы привлечь в магазины россиян и продать больше товаров, представители ретейла идут на ряд уловок, сообщает News.ru.
По словам маркетологов, в магазинах могут использовать секретные запахи или модные образы в социальных сетях. Владельцы торговых сетей идут на ухищрения, чтобы не допустить катастрофических убытков, придумывая способы для совершения импульсивных покупок покупателями.
"Первое, что нужно сделать бренду, – выделиться среди конкурентов. Зайдя в магазин или ресторан, человек должен ощутить непреодолимое желание оставить там круглую сумму", – сказала маркетолог и ресторатор Мария Ракуса. По ее словам, в магазинах стараются задействовать у будущих клиентов зрение, слух, вкус и обоняние.
Еще бренды одежды и обуви могут использовать в рекламе образы красивых худых девушек. В магазинах одежды покупателей могут обмануть при помощи правильно настроенного освещения и сенсоров. В зеркале примерочной создают изображение, отличающееся от реального, предупредила эксперт.
Для совершения необдуманных покупок ретейлеры могут применить аудиоэффекты. В частности, в магазинах низкой и средней ценовой категории может быть включена веселая и громкая музыка. Аналогичным приемом пользуются в недорогих ресторанах, кофейнях и закусочных.
Определенные запахи также способны манипулировать сознанием покупателей, уверена Ракуса.
Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов заявил, что в магазинах ставят сопутствующие товары в нужных отделах и делают их максимально заметными. Речь идет о размещении в мясном отделе горчицы или соуса или в винном сыров и орехов.
Качалов заключил, что россияне стали реже совершать импульсивные покупки, став более осознанными потребителями. Лишь 3–5% товаров отправляются в мусор, уточнил он.
Ранее в Минэкономразвития озвучили причины скачка цен на продовольствие. Министр экономического развития Максим Решетников назвал ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках главными факторами скачка цен на продовольствие в России.
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