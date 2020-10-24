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Москва 24

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03:24

В Москве открылся первый магазин "Пятерочка" без кассиров

город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве открыли первый магазин "Пятерочка" с полностью автоматизированной системой покупок.

Как говорится в сообщении компании X5 Retail Group, магазин работает в пилотном режиме и ориентирован на "новое поколение потребителей".

Отмечается, что приоритетом таких покупателей являются "быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности".

По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании формата. Магазин расположен на бульваре Веласкеса, дом 2 в ТиНАО.

Для входа в магазин необходимо воспользоваться специальным приложением, которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID.

Система формирует QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала.

Ранее стало известно, что весной 2021 года в московском метро могут запустить работу системы оплаты проезда при помощи сканирования лица (FacePay).

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